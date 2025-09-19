L’eliminazione dalla Coppa Italia è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e alla fine Luigi Giandomenico (foto) ha deciso di lasciare la guida tecnica della Sangiustese. La formazione rossoblù ha accusato un inizio di stagione molto difficile con le sconfitte a Montefano e in casa con il Fabriano Cerreto, a queste si aggiunge l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Civitanovese. Evidentemente qualcosa si è rotto perché anche in altre occasioni il tecnico si era trovato in momenti difficili, come nel 2024 quando era riuscito nell’impresa di portare la Sangiustese alla salvezza nei playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giandomenico lascia la panchina