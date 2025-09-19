Giallo Donnarumma la reazione contro i tifosi del Napoli | l’agente svela tutto

Spazionapoli.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il match tra Manchester City e Napoli, è avvenuto uno sgradevole episodio nei confronti del portiere italiano: cos’è successo. Il ritorno del Napoli in Champions League, non è andato come si sperava. Gli azzurri, dopo i primi venti minuti giocati alla pari con i Citizens, hanno dovuto stravolgere il loro piano partita, a causa dell’espulsione rimediata da Giovanni Di Lorenzo. Da segnalare, però, anche uno spiacevole episodio nei confronti di Gianluigi Donnarumma. Al termine della gara dell’Etihad tra Manchester City e Napoli, il portiere italiano è stato al centro di un antipatico episodio: c’entrano i tifosi azzurri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

giallo donnarumma la reazione contro i tifosi del napoli l8217agente svela tutto

© Spazionapoli.it - Giallo Donnarumma, la reazione contro i tifosi del Napoli: l’agente svela tutto

In questa notizia si parla di: giallo - donnarumma

Donnarumma furioso e sanguinante aspetta l’arbitro nel tunnel: la reazione lo lascia attonito; FINALE Psg-Arsenal 2-1: delirio al Parco dei Principi, la squadra di Luis Enrique in finale contro l'Inter; Brutto infortunio per Donnarumma: tacchettata in pieno volto, dieci punti di sutura e polemiche roventi.

giallo donnarumma reazione controDonnarumma, reazione straniante: restano tutti di stucco - Gigi Donnarumma pronto a debuttare in Premier League nel derby di Manchester, ma una reazione inaspettata lascia tutti senza parole. Si legge su calcioblog.it

giallo donnarumma reazione controIsraele-Italia, rissa sfiorata: coinvolti Donnarumma e Gattuso. Cosa è successo – VIDEO - Cosa è successo in un post gara concitato quasi quanto la partita Il triplice fischio dell’arbitro Vincic, arrivato dopo otto, intermina ... Segnala calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Giallo Donnarumma Reazione Contro