Giallo a Milano cosa non torna nella morte del fotografo Maurizio Rebuzzini | già partite le indagini per l’omicidio del 74enne
È mistero a Milano sulla morte del 74enne critico fotografico Maurizio Rebuzzini, trovato in fin di vita ieri sul ballatoio del suo studio. Ecco cosa sappiamo finora sulle indagini. È stato trovato in fin di vita sul ballatoio del suo studio di via Zuretti a Milano. Il famoso critico fotografico Maurizio Rebuzzini, 74 anni, è morto poco dopo in ospedale. A dare l’allarme è stato uno dei due figli della vittima, Filippo di 44 anni. (ANSA FOTO) – Notizie.com Filippo Rebuzzini non crede all’ipotesi che qualcuno possa aver fatto del male al padre, ma sul corpo di Maurizio sono stati constatati segni compatibili con uno strangolamento. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: giallo - milano
Guasto ai radar a Milano, è giallo sulle cause del blackout. Esposto in Procura e interrogazione a Salvini: “Verificare minacce esterne”
Milano, giallo in via Valtellina: trovato in auto il cadavere di una donna
Milano, giallo in via Valtellina: trovato in un’auto con targa romena il cadavere di una donna
Milano, giallo in via Zuretti. Il 74enne professionista è stato trovato dal figlio che ha lanciato l’allarme, ma la corsa in ospedale è stata vana. Indaga la Polizia Vai su Facebook
Nessuno è davvero buono... #lenigmakaminski #paoloroversi #giallomondadori #giallo #milano #commissarioBotero #indagine #segreti #sospetti #senzatecnologia #suspense #amish #duomodimilano #duomo https://libri.paoloroversi.me/libro/l-enigma-kami - X Vai su X
Meteo, torna il caldo. Bollino arancione a Perugia e giallo in altre 11 città; Chiquita House torna a colorare di giallo la Design Week di Milano; Silvana Damato, trovata morta nella vasca con il viso all'insù e con indosso la biancheria intima: il giallo dell'omicidio.
Giallo a Milano, cosa non torna nella morte del fotografo Maurizio Rebuzzini: già partite le indagini per l’omicidio del 74enne - È mistero a Milano sulla morte del 74enne critico fotografico Maurizio Rebuzzini, trovato in fin di vita ieri sul ballatoio del suo studio. Scrive notizie.com