Giallo a Milano cosa non torna nella morte del fotografo Maurizio Rebuzzini | già partite le indagini per l’omicidio del 74enne

È mistero a Milano sulla morte del 74enne critico fotografico Maurizio Rebuzzini, trovato in fin di vita ieri sul ballatoio del suo studio. Ecco cosa sappiamo finora sulle indagini. È stato trovato in fin di vita sul ballatoio del suo studio di via Zuretti a Milano. Il famoso critico fotografico Maurizio Rebuzzini, 74 anni, è morto poco dopo in ospedale. A dare l’allarme è stato uno dei due figli della vittima, Filippo di 44 anni. (ANSA FOTO) – Notizie.com Filippo Rebuzzini non crede all’ipotesi che qualcuno possa aver fatto del male al padre, ma sul corpo di Maurizio sono stati constatati segni compatibili con uno strangolamento. 🔗 Leggi su Notizie.com

