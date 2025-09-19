Giallo a Latina | donna trovata morta in casa in una pozza di sangue

AGI - Giallo a Latina: una donna italiana di 63 anni è stata trovata morta in una pozza di sangue nel suo letto all'interno della propria abitazione che era completamente a soqquadro A dare l'allarme è stata questa mattina la badante della donna che ha riferito di aver scoperto il cadavere al suo arrivo nell'appartamento, al piano terra di una palazzina. Sul caso indaga la Polizia e non viene esclusa alcuna ipotesi, riferisce Latina Oggi. Per i primi riscontri sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante, poi gli investigatori della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Agi.it

