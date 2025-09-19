Giallo a Latina | donna trovata morta in casa in pozza sangue

Agi.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Giallo a Latina: una donna italiana di 63 anni è stata trovata morta in una pozza di sangue nel suo letto all'interno della propria abitazione che era completamente a soqquadro A dare l'allarme è stata questa mattina la badante della donna che ha riferito di aver scoperto il cadavere al suo arrivo nell'appartamento, al piano terra di una palazzina. Sul caso indaga la Polizia e non viene esclusa alcuna ipotesi, riferisce Latina Oggi. Per i primi riscontri sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante, poi gli investigatori della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Agi.it

giallo a latina donna trovata morta in casa in pozza sangue

© Agi.it - Giallo a Latina: donna trovata morta in casa in pozza sangue

In questa notizia si parla di: giallo - latina

Dopo la tregua torna il caldo, bollino giallo a Latina nelle giornate del 15 e 16 luglio

Giallo a Latina, trovato il cadavere di un 25enne carbonizzato

Donna trovata morta in una pozza di sangue: giallo a Latina

Giallo a Latina: donna trovata morta in casa in pozza sangue; Trovata morta con la casa a soqquadro, giallo a Campo Boario; Latina – Donna trovata morta in casa, non si esclude l’omicidio.

giallo latina donna trovataLatina, giallo a Campo Boario: donna trovata senza vita in una pozza di sangue - Questa mattina una donna di 63 anni è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione di via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario, a Latina. Secondo msn.com

giallo latina donna trovataLatina, giallo a Campo Boario: donna trovata morta in casa in circostanze misteriose, nessuna ipotesi esclusa - Una tranquilla mattina nel quartiere di Campo Boario a Latina è stata squarciata da una scoperta agghiacciante che ha fatto ... Segnala latinapress.it

Cerca Video su questo argomento: Giallo Latina Donna Trovata