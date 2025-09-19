Giada De Pace morta durante l'intervento per dimagrire il giudice | Medico negligente no all'archiviazione
Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di archiviazione da parte della procura nei confronti del chirurgo accusato di omicidio colposo in relazione alla morta di Giada De Pace, deceduta durante un intervento per inserire un bypass gastrico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mette il bypass gastrico, Giada De Pace muore a 25 anni a Roma - Era convinta che i chili di troppo che pensava di avere rendessero la sua vita più complicata. Scrive ilmattino.it
Mette il bypass gastrico, Giada De Pace muore a 25 anni a Roma: il tarlo del peso, l'operazione di routine e l'inchiesta - Era convinta che i chili di troppo che pensava di avere rendessero la sua vita più complicata. Segnala ilmessaggero.it