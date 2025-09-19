Giada De Pace morta durante l'intervento per dimagrire il giudice | Medico negligente no all'archiviazione

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di archiviazione da parte della procura nei confronti del chirurgo accusato di omicidio colposo in relazione alla morta di Giada De Pace, deceduta durante un intervento per inserire un bypass gastrico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giada - pace

Uomini e donne, è crisi tra Marcello e Giada: "Solo il tempo potrà mettere ordine e pace"

Mette il bypass gastrico, Giada De Pace muore a 25 anni a Roma: il tarlo del peso, l'operazione di routine e l'inchiesta; Giada De Pace morta durante l'intervento per dimagrire, il giudice: Medico negligente, no all'archiviazione; Mette il bypass gastrico, Giada De Pace muore a 25 anni a Roma.

giada de pace mortaMette il bypass gastrico, Giada De Pace muore a 25 anni a Roma - Era convinta che i chili di troppo che pensava di avere rendessero la sua vita più complicata. Scrive ilmattino.it

giada de pace mortaMette il bypass gastrico, Giada De Pace muore a 25 anni a Roma: il tarlo del peso, l'operazione di routine e l'inchiesta - Era convinta che i chili di troppo che pensava di avere rendessero la sua vita più complicata. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Giada De Pace Morta