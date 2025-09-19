Il giudice sportivo ha confinato il tecnico rossonero in tribuna a Udine, e Max salterà anche il secondo impegno in Coppa Italia con il Lecce per una vecchia squalifica. Ecco quando ha pagato dazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giacche (e cravatte) in aria, sfuriate e alterchi: quando Allegri vede rosso