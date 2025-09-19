Ghe Semmo! dalla Liguria e oltre i confini | a Campomorone il 7° festival in lingua ligure
Il Comune di Campomorone, al fine di valorizzare la lingua genovese e l'identità culturale del territorio, promuovere il dialogo tra le diverse generazioni ma allargare anche i confini musicali ad altre regioni italiane, organizza “Ghe Semmo”, il Festival musicale in lingua ligure e oltre i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Eventi in Genovese Ven 19/9 ore 20.30 sms Aurora via Volta 21 Rapallo (Ge) Generasion Ligure "Da Vàize a Zena pe-i sentê da coltûa", parlémmo de grafîa con Filippo Noceti. Sab 20/9 dalle ore 17 giardini Dossetti Campomorone (Ge) Ghe Semmo! dalla L - X Vai su X
Torna il Ghe Semmo Festival una bella occasione per ritrovarci e poter affermare tutti insieme che "GHE SEMMO" Vai su Facebook
