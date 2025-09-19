Ghe Semmo! dalla Liguria e oltre i confini | a Campomorone il 7° festival in lingua ligure

Genovatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Campomorone, al fine di valorizzare la lingua genovese e l'identità culturale del territorio, promuovere il dialogo tra le diverse generazioni ma allargare anche i confini musicali ad altre regioni italiane, organizza “Ghe Semmo”, il Festival musicale in lingua ligure e oltre i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: semmo - liguria

Ghe Semmo!” dalla Liguria e oltre i confini: a Campomorone il 7° festival in lingua ligure; Torna a Campomorone Ghe semmo.

“Ghe Semmo!” dalla Liguria e oltre i confini: a Campomorone il 7° festival in lingua ligure - Il Comune di Campomorone, al fine di valorizzare la lingua genovese e l'identità culturale del territorio, promuovere il dialogo tra le diverse generazioni ma allargare anche i confini musicali ad ... Da genovatoday.it

ghe semmo liguria oltreGhe Semmo 2025 a Campomorone, il festival musicale in lingua ligure - Il Comune di Campomorone, al fine di valorizzare la lingua genovese e l'identità culturale del territorio, promuovere il dialogo tra le diverse generazioni ma allargare anche i confini musicali ad alt ... Lo riporta mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Ghe Semmo Liguria Oltre