Gestore di un club di Taranto arrestato per spaccio di cocaina incastrato dalle soste brevi dei clienti
Arrestato a Taranto un 57enne per detenzione e spaccio di cocaina: la Polizia lo ha sorpreso con 29 dosi pronte in un circolo privato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: gestore - club
Club sportivi e gestore, 17 giorni per trattare
Carisport a pieno ritmo, il Volley Club Cesena sarà il gestore dell'impianto per i prossimi cinque anni
Carisport, ecco il gestore. In campo il Volley Club
#Roma – Sfruttamento della #prostituzione e reati tributari, nei guai gestore di noto night club | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #nightclub Vai su Facebook
Gestore di un club di Taranto arrestato per spaccio di cocaina, incastrato dalle soste brevi dei clienti; Spaccio di cocaina in un circolo privato: arrestato 57enne; Sfruttamento della prostituzione nella finta associazione culturale a due passi dal Colosseo. Chiuso il Poppea.
Non era un'associazione culturale ma un night club, gestore arrestato a Roma e maxi sequestro da 500mila euro - Gestore di night club ai domiciliari a Roma per sfruttamento della prostituzione ed evasione: sequestrati beni per oltre 500. Riporta virgilio.it
Arrestato a Roma il gestore di un night club: accuse di sfruttamento della prostituzione e frode fiscale - La Guardia Di Finanza di Roma arresta il proprietario di un night club per sfruttamento della prostituzione e frode fiscale, sequestrando beni per oltre 500mila euro ... Secondo gaeta.it