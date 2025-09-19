Gestore di un club di Taranto arrestato per spaccio di cocaina incastrato dalle soste brevi dei clienti

gestore di un club di taranto arrestato per spaccio di cocaina incastrato dalle soste brevi dei clienti

© Notizie.virgilio.it - Gestore di un club di Taranto arrestato per spaccio di cocaina, incastrato dalle soste brevi dei clienti

Gestore di un club di Taranto arrestato per spaccio di cocaina, incastrato dalle soste brevi dei clienti; Spaccio di cocaina in un circolo privato: arrestato 57enne; Sfruttamento della prostituzione nella finta associazione culturale a due passi dal Colosseo. Chiuso il Poppea.

