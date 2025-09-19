Germania valuta di sottrarre altri fondi da asset russi per darli a Kiev

Berlino: pronti a valutare un uso più ampio di asset russi “Abbiamo chiarito già nel contratto di coalizione che siamo pronti a discutere, nonostante tutte le difficoltà giuridiche, di come utilizzare in maniera più intensiva gli asset russi congelati per sostenere l’Ucraina”. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, all’Ecofin informale a. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

