Geostorm spiegazione del finale del disaster movie con Gerard Butler

Geostorm, diretto da Dean Devlin, è un thriller fantascientifico ambientato in un futuro prossimo, dove i cambiamenti climatici hanno spinto la Terra sull’orlo della catastrofe. Per difendersi, una coalizione internazionale guidata da Stati Uniti e Cina ha sviluppato il “Dutch Boy”, un sistema satellitare in grado di controllare il clima. Progettato dallo scienziato Jake Lawson, il sistema viene presto sottratto al suo controllo e affidato al fratello Max. Quando anomalie climatiche iniziano a verificarsi – come un congelamento improvviso in Afghanistan o esplosioni di calore a Hong Kong – diventa chiaro che Dutch Boy è stato compromesso. 🔗 Leggi su Cinefilos.it