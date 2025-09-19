Geostorm spiegazione del finale del disaster movie con Gerard Butler

Cinefilos.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Geostorm, diretto da Dean Devlin, è un thriller fantascientifico ambientato in un futuro prossimo, dove i cambiamenti climatici hanno spinto la Terra sull’orlo della catastrofe. Per difendersi, una coalizione internazionale guidata da Stati Uniti e Cina ha sviluppato il “Dutch Boy”, un sistema satellitare in grado di controllare il clima. Progettato dallo scienziato Jake Lawson, il sistema viene presto sottratto al suo controllo e affidato al fratello Max. Quando anomalie climatiche iniziano a verificarsi – come un congelamento improvviso in Afghanistan o esplosioni di calore a Hong Kong – diventa chiaro che Dutch Boy è stato compromesso. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: geostorm - spiegazione

Geostorm, spiegazione del finale del disaster movie con Gerard Butler; Geostorm: il trailer in italiano del disaster movie di Dean Devlin; Geostorm e il clima: ecco i migliori disaster movie da (ri)vedere.

Cerca Video su questo argomento: Geostorm Spiegazione Finale Disaster