analisi del film “geostorm”: trama, temi e protagonisti. Il film “Geostorm”, diretto da Dean Devlin, si inserisce nel genere del thriller fantascientifico ambientato in un futuro prossimo. La narrazione si concentra sulla crisi climatica globale e sulle conseguenze di un sistema satellitare progettato per controllare il clima, che diventa fonte di disastri incontrollabili. In questo contesto, vengono analizzati i principali elementi della trama, i personaggi coinvolti e le dinamiche politiche che emergono. contesto e ambientazione. il sistema Dutch Boy e la sua funzione. In un mondo segnato da cambiamenti climatici estremi, una coalizione internazionale composta da Stati Uniti e Cina sviluppa il sistema Dutch Boy. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Geostorm: cosa significa realmente il finale del film con gerard butler