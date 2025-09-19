Genova Tattoo Convention torna con oltre 150 professionisti per celebrare tatuaggi e body art
Genova Tattoo Convention compie vent’anni e torna venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 allo Stadium adiacente al Centro Commerciale Fiumara (lungomare Giuseppe Canepa 155, Sampierdarena).Con oltre 150 artisti attesi e migliaia di visitatori ogni anno, l’evento è tra le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: genova - tattoo
Io sono pronto ? Ci vediamo il 26/27/28 Settembre Italia Tattoo Convention Stadium Fiumara Genova E a novembre ci vediamo a Piacenza…? Vai su Facebook
Genova Tattoo Convention torna con oltre 150 professionisti per celebrare tatuaggi e body art; Genova Tattoo Convention compie 20 anni: inchiostro e passione dell’arte su pelle; Genova Tattoo Convention, tutto pronto per la nuova edizione: “20 anni di arte sulla pelle”.
Genova Tattoo Convention compie 20 anni: inchiostro e passione dell’arte su pelle - Dal 26 al 28 settembre 2025, lo Stadium di Sampierdarena, accanto al centro commerciale Fiumara, ospita la Genova Tattoo Convention, che quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario. Secondo telenord.it
Genova Tattoo Convention, tutto pronto per la nuova edizione: “20 anni di arte sulla pelle” - Genova Tattoo Convention compie vent’anni e torna venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 allo Stadium adiacente al Centro Commerciale Fiumara (lungomare Giuseppe Canepa 155, Sampi ... Segnala msn.com