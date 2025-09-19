Genova Tattoo Convention torna con oltre 150 professionisti per celebrare tatuaggi e body art

Genova Tattoo Convention compie vent’anni e torna venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 allo Stadium adiacente al Centro Commerciale Fiumara (lungomare Giuseppe Canepa 155, Sampierdarena).Con oltre 150 artisti attesi e migliaia di visitatori ogni anno, l’evento è tra le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it