Genova capitale italiana della mixology con il ritorno della Cocktail Week

Genova si prepara a diventare la capitale italiana della mixology: dal 23 al 28 settembre torna infatti la Genova Cocktail Week, una settimana interamente dedicata alla cultura del bere di qualità, al racconto dei brand e all’energia dei locali di Rete Contatto Genova e Confcommercio Genova che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Genova candidata a capitale delle macerie industriali

Genova ancora capitale della vela: The Ocean Race Europe accende il Porto Antico

Genova Cocktail Week 2025: mixology, cultura e inclusione per una città che diventa capitale dei cocktail - Genova si prepara a vivere una settimana dedicata alla cultura della mixology.

Genova lancia il Port Grammy: "La capitale dei mari diventa epicentro globale di musica e innovazione"