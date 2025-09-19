Genova bimbo di 7 anni caduto dal balconcino della scuola | condizioni critiche ma stabili
Resta in condizioni gravi ma stabili il bambino di 7 anni caduto ieri dal secondo piano della scuola elementare De Amicis di Genova Voltri. Secondo l’ultimo bollettino medico diffuso dalla direzione sanitaria dell’Istituto Giannina Gaslini, il piccolo «permane ricoverato presso la Rianimazione dell’Istituto Giannina Gaslini in condizioni gravi, con prognosi riservata. Il quadro clinico si presenta critico ma stabile, con necessità di supporto ventilatorio meccanico e monitoraggio intensivo delle funzioni vitali». La direzione dell’ospedale ha chiesto il massimo rispetto per la famiglia, spiegando che non verranno rilasciate interviste da parte del personale medico. 🔗 Leggi su Open.online
