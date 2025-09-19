Genova bimbo caduto da terrazzino | condizioni critiche ma stabili La docente di sostegno era assente per malattia
Condizioni critiche, ma stabili. È quanto emerge dal bollettino diramato venerdì mattina dalla direzione sanitaria del “ Gaslini” di Genova riguardo le condizioni del bambino di sette anni caduto ieri, 18 settembre, da un balconcino della scuola comunale De Amicis a Genova, nel quartiere Voltri. “Permane ricoverato presso la Rianimazione dell’Istituto Giannina Gaslini in condizioni gravi, con prognosi riservata. Il quadro clinico si presenta critico ma stabile, con necessità di supporto ventilatorio meccanico e monitoraggio intensivo delle funzioni vitali”. Nella nota del Pediatrico si legge poi: “Per garantire il massimo rispetto della famiglia in questo momento di grande delicatezza, non verranno rilasciate interviste da parte del personale dell’Ospedale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
