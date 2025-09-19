Genova bambino disabile cade dal terrazzo della scuola e lotta tra la vita e la morte ispezione del ministero
Il piccolo frequentava una sezione speciale della primaria del quartiere di Voltri. Il docente di sostegno era in malattia ed era stato affidato a un sostituto Restano gravissime, pur stabili, le condizioni di un bambino di 7 anni che è caduto dal terrazzo della scuola primaria De Amicis, nel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: genova - bambino
Bambino di 9 anni di Orbassano morto in ospedale a Genova: era stato colto da un malore improvviso in spiaggia
Genova, personale Ikea rimprovera madre per non aver dichiarato la disabilità del bambino, i genitori: "Pubblica mortificazione”
Genova, bambino di 6 anni cade dalla finestra della scuola: è grave
Un palloncino di un bambino di Genova arriva in Ungheria #19settembre1965 #60annifa - X Vai su X
Sette anni, cade dal secondo piano di una scuola a Genova: è grave. Valditara manda una ispezione L’intervento dell’elicottero sull’autostrada, le indagini della polizia. Il piccolo doveva essere seguito da due operatori Un bambino di sette anni è caduto dal s Vai su Facebook
Imperia: bimbo di due anni cade da terrazzo, gravissimo. Portato al Gaslini in elicottero; Cade da 10 metri, grave un giovane ospite di una struttura per disabili; Bimba disabile cade nel porto canale mentre guarda i fuochi: carabiniere eroe si tuffa e la salva.
Cade dal secondo piano a scuola. Grave un bambino di sette anni - Un bambino di sette anni è in gravissime condizioni dopo essere caduto dal secondo piano di una scuola di Genova (nella foto). quotidiano.net scrive
Dramma a scuola a Genova, bimbo di sette anni cade dal secondo piano: lotta tra la vita e la morte - Dalle prime informazioni il bimbo sarebbe caduto dal cornicione di uno dei due grossi terrazzi del secondo piano, per cause ancora in fase di accertamento. Scrive primocanale.it