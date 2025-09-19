Genova bambino disabile cade dal terrazzo della scuola e lotta tra la vita e la morte ispezione del ministero

Il piccolo frequentava una sezione speciale della primaria del quartiere di Voltri. Il docente di sostegno era in malattia ed era stato affidato a un sostituto Restano gravissime, pur stabili, le condizioni di un bambino di 7 anni che è caduto dal terrazzo della scuola primaria De Amicis, nel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

genova bambino disabile cadeCade dal secondo piano a scuola. Grave un bambino di sette anni - Un bambino di sette anni è in gravissime condizioni dopo essere caduto dal secondo piano di una scuola di Genova (nella foto). quotidiano.net scrive

genova bambino disabile cadeDramma a scuola a Genova, bimbo di sette anni cade dal secondo piano: lotta tra la vita e la morte - Dalle prime informazioni il bimbo sarebbe caduto dal cornicione di uno dei due grossi terrazzi del secondo piano, per cause ancora in fase di accertamento. Scrive primocanale.it

