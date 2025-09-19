Genoa ha dato il via alla 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale con una cerimonia che ha unito tradizione, tecnologia e suggestione marinaresca, attirando l’attenzione di tutto il settore della nautica da diporto per un’intera settimana di eventi, incontri e anteprime mondiali. Una cerimonia carica di simboli L’Inno d’Italia e l’alzabandiera hanno aperto ufficialmente la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Genova apre il suo 65° Salone Nautico: sei giorni di innovazione sul mare