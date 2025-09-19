Genova apre il suo 65° Salone Nautico | sei giorni di innovazione sul mare
Genoa ha dato il via alla 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale con una cerimonia che ha unito tradizione, tecnologia e suggestione marinaresca, attirando l’attenzione di tutto il settore della nautica da diporto per un’intera settimana di eventi, incontri e anteprime mondiali. Una cerimonia carica di simboli L’Inno d’Italia e l’alzabandiera hanno aperto ufficialmente la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: genova - apre
Ex Ilva, ultimatum di Urso a Taranto mentre Genova apre al forno elettrico
Velox non omologati, addio multe a Genova. Giudice apre a centinaia di ricorsi
Il più famoso chef di alta cucina di Genova apre una gastronomia che fa focaccette
Ekom apre un nuovo supermercato a Genova: è in via Semini a Bolzaneto https://liguria.bizjournal.it/2025/09/18/ekom-nuovo-supermercato-genova-bolzaneto/… - X Vai su X
?Il Salone Nautico di Genova 2025 si apre con la visita del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi allo stand della Lega Navale Italiana. Accolto dal Vicepresidente Luciano Magnanelli e dal Delegato regionale per la Liguria Roberto C Vai su Facebook
Genova, Bucci apre a Salis col veto sulla decrescita felice. Ma così l’economia resta obesa - Commentando la batosta elettorale della destra nella mia Genova, l’ex sindaco Bucci, ora al posto di Toti al vertice regionale, si dice pronto a collaborare con Silvia Salis a patto che non proponga ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Rilanciare Genova e il suo porto: l’idea di una Zona economica speciale - La proposta, sostenuta dalla Regione Liguria, potrebbe risollevare tutte le attività commerciali di una città ancora ferita dal crollo del Ponte Morandi A poco meno di due mesi di distanza dal crollo ... Come scrive panorama.it