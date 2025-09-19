Genocidio a Gaza cessate il fuoco | in 5mila a Livorno alla manifestazione della Cgil per la Palestina FOTO e VIDEO

19 set 2025

A Livorno è in corso una delle più imponenti manifestazioni organizzate in Toscana per chiedere lo stop a quanto sta accadendo a Gaza. Alla chiamata della Cgil hanno risposto in 5mila, con la presenza non solo di Livorno ma anche delle altre strutture provinciali del sindacato: Pisa, Lucca, Massa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

