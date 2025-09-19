Geni e ambiente | fattori che influenzano lo sviluppo cognitivo nei primi anni di vita

Quando si parla di sviluppo infantile, una delle domande più frequenti è: “Conta di più la genetica o l’ambiente?”. Per anni, studiosi e genitori si sono divisi tra chi riteneva che il DNA fosse il principale responsabile delle capacità cognitive e chi, invece, puntava tutto sulla cultura, sull’educazione e sugli stimoli ricevuti nei primi anni di vita. Oggi le neuroscienze hanno chiarito un punto fondamentale: non esiste contrapposizione, ma interazione continua tra geni e ambiente. I primi sei anni di vita rappresentano una fase cruciale: in questo periodo il cervello è estremamente plastico, cioè pronto a formare connessioni nuove in risposta agli stimoli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

