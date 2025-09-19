genesis accel lancia il primo innovation summit in italia

Unico nel suo genere, l'evento riunisce leader aziendali statunitensi e italiani, imprenditori alle prime armi e non, leader di mercati finanziari e di governo MIRAMAR, Florida, e PESCARA, Italia, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La società di venture capital Genesis Accel, ha annunciato oggi il primo Genesis Accel Innovation Summit. L'evento si terrà il 2 ottobre a Pescara, in Italia, e durerà un'intera giornata, riunendo leader aziendali di lunga esperienza, imprenditori alle prime armi e non, oltre a leader di mercati finanziari e di governo, per formare, collaborare e fare rete. Tra gli sponsor figurano N-able, CIPS Informatica, S3 Consulting, ZeroTouch, AptusPAR e Genesis Global, con il supporto di partner istituzionali italiani, Confimi Industria e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

