Generare futuro insieme | aiutiamo i giovani a scegliere la facoltà universitaria

19 set 2025

Generare futuro insieme. Sta tutto nel titolo dell’incontro il filo rosso che annoda gli interventi del secondo appuntamento della rassegna “Comunità in dialogo. Dati, esperienze, visioni”, promossa da Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Al centro del dibattito di giovedì 18 settembre, presso la Sala Funi di Bergamo (sede Intesa Sanpaolo e Fondazione Banca Popolare di Bergamo-EF), il rapporto tra istituzioni, impresa e cultura come motore di sviluppo per una comunità capace di generare opportunità e futuro, con uno sguardo privilegiato alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

