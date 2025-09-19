Gen V Stagione 2 | la spiegazione del comportamento di Jordan alla fine dell’episodio 3
Dopo gli eventi di Gen V stagione 1, Marie, Emma e Jordan tornano a Godolkin University, liberi solo a patto di collaborare con le menzogne dell’istituto. Nonostante ciò, i tre cercano ancora la verità su Odessa e Cipher. Con l’aiuto di Polarity, scoprono che Marie è legata a Odessa e che Cipher era presente alla sua nascita, rivelazioni che collegano direttamente la trama a The Boys stagione 5. Tuttavia, il momento più scioccante arriva con il discorso finale di Jordan nell’episodio 3. Il discorso di Jordan: perché dice la verità. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
