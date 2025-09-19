Gen V – Stagione 2 | con chi sta collaborando Starlight?

La presenza di Starlight nella seconda stagione di Gen V ( qui la recensione ) sembrava promettente sin da quando è apparsa nel trailer ufficiale, e dopo aver visto la sua prima apparizione, l’hype è solo aumentato. Anche se potrebbe non essere una parte costante dello spin-off in futuro, l’eroina ha senza dubbio avuto un impatto importante, soprattutto dopo aver accennato al fatto che stava collaborando con altri per abbattere Vought. Dopo aver salvato Marie da Dogknott, Starlight ha fortemente incoraggiato la promettente giovane supereroina a indagare su Odessa e scoprire di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

