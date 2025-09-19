Gb | M16 lancia portale per reclutare nuove spie
Londra, 19 set. (Adnkronos) - Il servizio di intelligence britannico MI6 sta lanciando un nuovo portale online chiamato Silent Courier, che utilizzerà il dark web per invogliare potenziali spie a riferire segreti che riguardano in particolare la Russia. Il servizio si baserà sul browser internet Tor, che consentirà l'accesso anonimo alla piattaforma di messaggistica sicura dell'MI6. Le istruzioni per utilizzare Silent Courier sono state fornite stamattina sul nuovo canale YouTube dell'MI6. Il ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper ha affermato che il Regno Unito sta "rafforzando i propri sforzi con tecnologie all'avanguardia, in modo che l'MI6 possa reclutare nuove spie per il Regno Unito, in Russia e in tutto il mondo". 🔗 Leggi su Iltempo.it
