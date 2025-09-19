GazaIdf | useremo forza senza precedenti

L'esercito israeliano fa sapere che continuerà a usare "una forza senza precedenti" nella città di Gaza, nel Nord della Striscia palestinese, e torna a invitare la popolazione ad andarsene. "Le forze israeliane continueranno le loro operazioni con una forza senza precedenti contro Hamas e altre organizzazioni terroristiche", ha detto il portavoce di lingua araba. Già 480mila persone hanno lasciato la città. Ne restano almeno altrettante. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it