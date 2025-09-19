Gaza14 sì e veto Usa a risoluzione Onu

7.00 Gli Usa hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu, presentata da 10 Paesi membri non permanenti, sulla situazione a Gaza. Per la risoluzione, 14 sì e il solo no Usa. Il testo chiede a Israele di "revocare immediatamente e incondizionatamente tutte le restrizioni all'ingresso di aiuti umanitari", da distribuire in modo sicuro e senza ostacoli. Inoltre, "cessate il fuoco immediato e permanente" e "rilascio incondizionato, dignitoso e immediato di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it