Gaza14 sì e veto Usa a risoluzione Onu
7.00 Gli Usa hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu, presentata da 10 Paesi membri non permanenti, sulla situazione a Gaza. Per la risoluzione, 14 sì e il solo no Usa. Il testo chiede a Israele di "revocare immediatamente e incondizionatamente tutte le restrizioni all'ingresso di aiuti umanitari", da distribuire in modo sicuro e senza ostacoli. Inoltre, "cessate il fuoco immediato e permanente" e "rilascio incondizionato, dignitoso e immediato di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Veto Usa all'Onu su cessate il fuoco a Gaza. "Favorirebbe Hamas" - Gli Stati Uniti hanno votato contro la risoluzione Onu che chiedeva l'immediato cessate il fuoco a Gaza. Si legge su huffingtonpost.it
Veto Usa boccia risoluzione Onu su Gaza - Gli Stati Uniti hanno votato contro la risoluzione Onu che chiedeva l'immediato cessate il fuoco a Gaza. Riporta rainews.it