Gaza veto Usa a risoluzione Onu per tregua immediata Minaccia di Hamas sugli ostaggi

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu che chiedeva un cessate il fuoco immediato e permanente nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi. La risoluzione, approvata dagli altri 14 membri del più potente organo delle Nazioni Unite, denunciava la situazione umanitaria a Gaza come . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: gaza - veto

Gaza, Hamas dice sì al piano per il cessate il fuoco nella Striscia. Ma contro la tregua arriva subito il veto del falco Ben-Gvir

Hamas: "Con i raid israeliani City nessun ostaggio tornerà a casa" | Veto degli Usa alla bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza: è l'unico no

Chi è Smotrich, il ministro che sparerebbe ai bimbi palestinesi: «Mi offro come boia»?Cessate il fuoco a Gaza: veto Usa all'Onu

Il veto degli Stati Uniti di #Trump: si oppongono al “cessate il fuoco”, dunque via libera al genocidio #Gaza - X Vai su X

L’offensiva israeliana sta riducendo in macerie Gaza City con attacchi da terra, cielo, mare e costringendo alla fuga centinaia di migliaia di persone. La Commissione Europea oggi presenterà sanzioni contro Israele, ma le posizioni di Germania e Italia non so - facebook.com Vai su Facebook

Onu, gli Stati Uniti mettono il veto al cessate il fuoco - Gruppo armato di Khan Yunis, accogliamo chi è contro Hamas; Veto Usa a risoluzione Consiglio sicurezza Onu su Gaza, unico no; Guerra Medioriente, veto Usa alla bozza Onu sugli aiuti a Gaza: è l'unico no.

Gaza, veto Usa a risoluzione Onu per tregua immediata. Minaccia di Hamas sugli ostaggi - Gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu che chiedeva un cessate il fuoco immediato e permanente nella Striscia di Gaza e il rilascio deg ... Lo riporta msn.com

Offensiva Gaza, risoluzione Onu per fermare Israele: veto Usa, l’unico no. Trump: in disaccordo con Starmer sulla Palestina - Netanyahu rivendica (per la prima volta) l'uccisione del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. msn.com scrive