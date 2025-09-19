Gaza veto Usa a bozza risoluzione Onu per un cessate il fuoco
Gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu su Gaza, presentata dai dieci membri non permanenti. Il testo chiede che Israele revochi immediatamente e incondizionatamente tutte le restrizioni all’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e ne garantisca la distribuzione sicura e senza ostacoli alla popolazione che ne ha bisogno. La bozza chiede inoltre un cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente e il rilascio incondizionato, dignitoso e immediato di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas e da altri gruppi armati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - veto
Gaza, Hamas dice sì al piano per il cessate il fuoco nella Striscia. Ma contro la tregua arriva subito il veto del falco Ben-Gvir
Hamas: "Con i raid israeliani City nessun ostaggio tornerà a casa" | Veto degli Usa alla bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza: è l'unico no
Chi è Smotrich, il ministro che sparerebbe ai bimbi palestinesi: «Mi offro come boia»?Cessate il fuoco a Gaza: veto Usa all'Onu
Gli Usa hanno posto di nuovo il veto a una bozza di risoluzione presentata al Consiglio di sicurezza dell'Onu che chiedeva a Israele di "revocare immediatamente e senza condizioni tutte le restrizioni all'ingresso di aiuti umanitari a Gaza" - X Vai su X
L’offensiva israeliana sta riducendo in macerie Gaza City con attacchi da terra, cielo, mare e costringendo alla fuga centinaia di migliaia di persone. La Commissione Europea oggi presenterà sanzioni contro Israele, ma le posizioni di Germania e Italia non so - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Israele, veto Usa all'Onu su aiuti a Gaza. Hamas: Ostaggi moriranno. LIVE; Papa: «A Gaza cose orribili, su genocidio non mi pronuncio». Veto Usa a bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza, unico no; Gaza, nuovo veto USA al Consiglio di Sicurezza dell’ONU.
Gaza, veto Usa a bozza risoluzione Onu per un cessate il fuoco - (LaPresse) Gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu su Gaza, presentata dai dieci membri ... Scrive stream24.ilsole24ore.com
Guerra Israele, veto Usa all'Onu su aiuti a Gaza. Hamas: "Ostaggi moriranno". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, veto Usa all'Onu su aiuti a Gaza. Come scrive tg24.sky.it