Gaza veto Usa a bozza risoluzione Onu per un cessate il fuoco

Lapresse.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu su Gaza, presentata dai dieci membri non permanenti. Il testo chiede che Israele revochi immediatamente e incondizionatamente tutte le restrizioni all’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e ne garantisca la distribuzione sicura e senza ostacoli alla popolazione che ne ha bisogno. La bozza chiede inoltre un cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente e il rilascio incondizionato, dignitoso e immediato di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas e da altri gruppi armati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

