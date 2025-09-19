Gaza scontro Mieli-Montanari I genocidi li misurano i demografi Falso quello di Srebrenica ha fatto 9mila morti Su La7

Botta e risposta serrato a Piazzapulita (La7) tra Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, e il giornalista Paolo Mieli sulla tragica situazione in Medio Oriente. Mieli si rifiuta di attribuire agli eccidi israeliani a Gaza la definizione di genocidio: “ Io mi rifiuto di usare la parola ‘genocidio’, ogni settimana c’è una commissione che dice che è genocidio”. “Veramente è una verità scientifica – obietta Montanari – Tu ti puoi anche rifiutare di dire che l’acqua calda è calda, ma è una forma di negazionismo “. Il conduttore Corrado Formigli ricorda che vari intellettuali ebrei definiscono gli stermini a Gaza come “genocidio”, mentre in Italia, ad esempio, il direttore del TgLa7 Enrico Mentana e l’editorialista del Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia, respingono quel termine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, scontro Mieli-Montanari. “I genocidi li misurano i demografi”. “Falso, quello di Srebrenica ha fatto 9mila morti”. Su La7

