Gaza Schlein in piazza a Bologna con Cgil | stop lavori Camere senza Meloni in aula
Roma, 19 set. (askanews) – “Continuiamo a insistere per il riconoscimento dello Stato di Palestina e per fermare i crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania, per le sanzioni, per interrompere gli accordi di collaborazione tra Ue e Israele e tra Italia e Israele sulla collaborazione militare. Continuiamo a insistere davanti a un governo che continua ad usare solo parole di circostanza mentre nei fatti frena una risposta europea come quella sulle sanzioni. Abbiamo interrotto ieri i lavori del Parlamento e siamo pronti ad andare avanti a bloccare i lavori d’aula finché Meloni non verrà a rispondere di quello che il governo italiano sta facendo a Bruxelles sulle sanzioni e a New York sul riconoscimento dello Stato di Palestina”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: gaza - schlein
Gaza,Schlein: Netanyahu va fermato, Meloni esca dal suo silenzio
Raid israeliano sulla chiesa di Gaza, Meloni: “Inaccettabili attacchi ai civili”. Schlein e Conte: “Premier ipocrita”
M.O., Schlein: Netanyahu prosegue sterminio a Gaza, Meloni si muova
Schlein: Meloni venga in Parlamento, si voti sulla linea del governo su Gaza Vai su Facebook
#Schlein: #Meloni venga in Parlamento, si voti sulla linea del governo su #Gaza - X Vai su X
Gaza, Schlein in piazza a Bologna con Cgil: stop lavori Camere senza Meloni in aula; Gaza, Schlein: Il 7 giugno in piazza per dire basta al massacro; Manifestazione per Gaza, organizzatori: “300mila in piazza”. Schlein: Italia che non tace.
Gaza, anche Elly Schlein al corteo della Cgil a Bologna. Il segretario della Fiom De Palma: «Identificato dalla polizia per la maglietta pro Pal» - Il leader delle tute blu: «Identificato in stazione dagli agenti, c'è un c ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it
Gaza, Schlein in piazza a Bologna con Cgil: stop lavori Camere senza Meloni in aula - (askanews) – “Continuiamo a insistere per il riconoscimento dello Stato di Palestina e per fermare i crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania, per le sanzioni, ... Riporta askanews.it