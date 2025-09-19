Gaza Schlein a Meloni | Senza sue comunicazioni in Aula i lavori della Camera non riprenderanno
“Abbiamo interrotto ieri i lavori del Parlamento per chiedere al governo, insieme alle altre opposizioni, una comunicazione della presidente del Consiglio Meloni che, ricordo, è in partenza per New York senza che questo Parlamento e l’Italia sappiano ancora che cosa andrà a fare, che cosa andrà a dire”. Lo ha dichiarato ieri, giovedì 18 settembre, la segretaria dem Elly Schlein in Transatlantico. E ha rilanciato l’indomani a Bologna, dalla mobilitazione per il cessate il fuoco a Gaza indetta dalla Cgil: “Siamo pronti ad andare avanti a bloccare i lavori d’Aula finché Meloni non verrà a rispondere sugli impegni che l’Italia assume rispetto alla posizione che sta tenendo a Bruxelles sulle sanzioni e a New York sul riconoscimento dello Stato di Palestina: il Parlamento è la sede dove discutere e votare su quegli impegni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
