Gaza prosegue l' esodo dei palestinesi | le immagini dalla Striscia

19 set 2025

(LaPresse) Giovedì i palestinesi hanno continuato a fuggire dalle loro case a Gaza City, dove Israele ha iniziato un’offensiva di terra ampliata. Circa 1 milione di persone vivono nella più grande città palestinese, già devastata dai precedenti raid e colpita dalla carestia. Molti hanno tentato di trasferirsi nel sud della Striscia di Gaza dopo che l’esercito israeliano ha chiesto un’evacuazione completa. Stanno cercando di raggiungere quelle che l’esercito israeliano ritiene essere aree sicure nella Striscia di Gaza centrale e meridionale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

