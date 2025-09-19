Gaza padre Romanelli posta video in cui si sentono esplosioni

Lapresse.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua l’attività della parrocchia cattolica di Gaza, nonostante i combattimenti che hanno luogo a poca distanza dalla chiesa. Come postato sui social venerdì mattina dal parroco, padre Gabriel Romanelli, durante la meditazione in chiesa si sono udite forti esplosioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza padre romanelli posta video in cui si sentono esplosioni

© Lapresse.it - Gaza, padre Romanelli posta video in cui si sentono esplosioni

In questa notizia si parla di: gaza - padre

Gaza, Padre Romanelli: “Popolazione chiede un segno vero di speranza”

Gaza, Padre Paolo Dall’Oglio e il paragone con la Siria: “Serve tregua, ma palestinesi e israeliani popoli interconnessi, siriani erano separati”

Gaza, colpita la chiesa della Sacra Famiglia: due morti. Ferito a una gamba padre Gabriel Romanelli

Gaza, padre Romanelli posta video in cui si sentono esplosioni; Guerra a Gaza. Padre Romanelli: «A Gaza situazione grave ma pace non è utopia». Idf: mezzo milione di palestinesi via da Gaza City; Gaza, esplosioni vicino alla parrocchia. Padre Romanelli: Stiamo bene.

Gaza, padre Romanelli posta video in cui si sentono esplosioni - (LaPresse) Continua l'attività della parrocchia cattolica di Gaza, nonostante i combattimenti che hanno luogo a poca distanza dalla chiesa. Secondo stream24.ilsole24ore.com

gaza padre romanelli postaGaza, padre Gabriel Romanelli, “situazione molto grave in tutta la Striscia”. Il video dalla Parrocchia della Sacra Famiglia - Iniziato l'attacco da terra; l'esercizio israeliano da stanotte ha preso d'assedio Gaza City; l'intenzione è quella di colonizzare. Si legge su clarusonline.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Padre Romanelli Posta