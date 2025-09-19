Gaza padre Romanelli posta video in cui si sentono esplosioni
Continua l’attività della parrocchia cattolica di Gaza, nonostante i combattimenti che hanno luogo a poca distanza dalla chiesa. Come postato sui social venerdì mattina dal parroco, padre Gabriel Romanelli, durante la meditazione in chiesa si sono udite forti esplosioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
