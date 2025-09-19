Gaza nuovi attacchi israeliani | 4 morti tra cui due bambini Gli Usa pongono il veto all’Onu per il cessate il fuoco

Almeno quattro palestinesi, inclusi due bambini, sono stati uccisi dall’alba di oggi in una serie di attacchi delle forze armate israeliane nel Sud della Striscia di Gaza, a Khan Younis, zona in cui si trovano le tende delle famiglie sfolalte. Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa, citando fonti mediche. Secondo la stesa fonte, a Deir al-Balah, nella zona centrale, un uomo è stato ucciso e diversi altri sono rimasti feriti dopo il bombardamento dei pressi della vecchia Moschea. Un altro civile è stato ucciso a ovest del campo di Nuseirat in un attacco con droni. Anp: «Veto Usa pericoloso, incoraggia Israele». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: gaza - nuovi

Colpita una chiesa cattolica a Gaza, tre morti. Netanyahu: "Attaccata per errore". Nuovi raid dell'Idf in Siria

Nuovi attacchi a Gaza, Israele ordina l'evacuazione di alcune zone nel nord della Striscia | Iran: 71 morti nei raid sulla prigione di Evin

Gaza, Trump vuole la pace ma Israele non cede: nuovi raid nella Striscia, almeno 63 morti

Gaza: nuovi attacchi israeliani vicino agli ospedali, almeno 83 morti. L’ONU denuncia: donne costrette a partorire per strada, sistema sanitario al collasso. #Gaza #Israele #ONU - X Vai su X

L’esercito israeliano stringe la sua morsa intorno al cuore di #Gaza City: oltre 150 attacchi sulla città nelle ultime 24 ore. Diramati nuovi ordini di evacuazione e aperto un altro corridoio verso sud. Intanto fanno già discutere le parole del ministro delle Finanze - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Medioriente, veto Usa alla bozza Onu sugli aiuti a Gaza: è l'unico no; Gaza, nuovi attacchi israeliani: 4 morti tra cui due bambini. Gli Usa pongono il veto all'Onu per il cessate il fuoco; Esercito israeliano: Potente attacco, truppe entrate a Gaza City - Migliaia di israeliani hanno protestato stasera davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme.

Gaza, 4 palestinesi uccisi in un attacco israeliano. «Morti anche due bambini» - Almeno quattro palestinesi, tra cui due bambini, sono stati uccisi e diversi sono rimasti feriti in attacchi delle forze armate israeliane nella Striscia di Gaza dall'alba di oggi secondo l'agenzia pa ... Segnala ilgazzettino.it

Guerra Israele, veto Usa all'Onu su aiuti a Gaza. Hamas: "Ostaggi moriranno". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, veto Usa all'Onu su aiuti a Gaza. Scrive tg24.sky.it