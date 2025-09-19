Gaza nuovi attacchi israeliani | 4 morti tra cui due bambini Gli Usa pongono il veto all’Onu per il cessate il fuoco

Almeno quattro palestinesi, inclusi due bambini, sono stati uccisi dall’alba di oggi in una serie di attacchi delle forze armate israeliane nel Sud della Striscia di Gaza, a Khan Younis, zona in cui si trovano le tende delle famiglie sfolalte. Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa, citando fonti mediche. Secondo la stesa fonte, a Deir al-Balah, nella zona centrale, un uomo è stato ucciso e diversi altri sono rimasti feriti dopo il bombardamento dei pressi della vecchia Moschea. Un altro civile è stato ucciso a ovest del campo di Nuseirat in un attacco con droni. Anp: «Veto Usa pericoloso, incoraggia Israele». 🔗 Leggi su Open.online

