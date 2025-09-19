Gaza Merz | no al termine genocidio

''Condividiamo le critiche sul metodo, ma non condividiamo la definizione di genocidio''. Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Gaza, Merz: no al termine “genocidio”

Borrell: “L’Europa complice su Gaza. Gente ammazzata come topi”. Germania, Spd contro Merz: “Critichi chiaramente Israele”

Friedrich Merz ha annunciato che la Germania organizzerà un ponte aereo di aiuti umanitari diretti a Gaza

Merz, 'domani lanceremo aiuti su Gaza, è segnale'

Spagna, incontro tra Merz e Sánchez : "Inaccettabile" l'offensiva israeliana a Gaza

Il partito del cancelliere Merz si conferma il più votato alle elezioni comunali nel Nord Reno-Vestfalia, il land più popoloso, davanti ai socialdemocratici che però continuano a scendere nei consensi

Incontro tra Merz e Sánchez : Inaccettabile l'offensiva israeliana a Gaza; Persino la Germania: Merz sospende le armi a Tel Aviv; Idf uccide sei terroristi in raid su ospedale. A Tel Aviv, 350mila in piazza per gli ostaggi.

Spagna, incontro tra Merz e Sánchez : "Inaccettabile" l'offensiva israeliana a Gaza - Merz ha evitato di usare il termine genocidio, ma lo ha definito "inaccettabile" e ha ribadito che la ... Riporta msn.com

Merz: “Hamas non può aver alcun futuro politico a Gaza”/ “Video degli ostaggi dimostra le torture” - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha commentato il video diffuso da Hamas, chiedendo che i terroristi siano estromessi dalla politica di Gaza È un duro – e ampiamente atteso – messaggio quello che ... Secondo ilsussidiario.net