Gaza madri di soldati e ostaggi si incatenano davanti alla residenza di Netanyahu a Gerusalemme

Alcune madri di soldati e di ostaggi israeliani a Gaza si sono incatenate davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme giovedì pomeriggio, per protestare contro l’ offensiva militare in corso nella Striscia. In serata, alcune centinaia di manifestanti hanno manifestato davanti alla residenza del premier israeliano. Tensioni tra i dimostranti e la polizia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, madri di soldati e ostaggi si incatenano davanti alla residenza di Netanyahu a Gerusalemme

