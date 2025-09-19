Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina. Lo ha comunicato attraverso un post su X (ex Twitter), a seguito di un colloquio con il presidente dell’ Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas. “Di fronte all’estrema urgenza della situazione a Gaza e nei territori palestinesi – ha scritto Macron – lunedì a New York ribadirò il riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese”. Macron ha precisato che questa decisione rientra in un piano di pace globale per il Medio Oriente, pensato per garantire sicurezza e stabilità sia a Israele che alla Palestina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Macron: “Lunedì a New York riconosceremo ufficialmente lo Stato di Palestina”