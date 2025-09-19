Gaza Macron | Lunedì a New York riconosceremo ufficialmente lo Stato di Palestina
Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina. Lo ha comunicato attraverso un post su X (ex Twitter), a seguito di un colloquio con il presidente dell’ Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas. “Di fronte all’estrema urgenza della situazione a Gaza e nei territori palestinesi – ha scritto Macron – lunedì a New York ribadirò il riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese”. Macron ha precisato che questa decisione rientra in un piano di pace globale per il Medio Oriente, pensato per garantire sicurezza e stabilità sia a Israele che alla Palestina. 🔗 Leggi su Lapresse.it
