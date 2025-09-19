Gaza Macron | Israele sta distruggendo la sua credibilità

Il presidente francese Emmanuel Macron ha denunciato l’offensiva terrestre israeliana nella città di Gaza definendola “assolutamente inaccettabile” e “ un errore enorme “, in un’intervista trasmessa giovedì dal canale televisivo israeliano Channel 12. “Israele sta distruggendo la sua credibilità agli occhi dell’opinione pubblica mondiale, a causa delle vittime civili a Gaza”, ha dichiarato il capo dell’Eliseo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Macron: "Israele sta distruggendo la sua credibilità"

In questa notizia si parla di: gaza - macron

Gaza, Macron: “Trump è determinato a trovare il cessate il fuoco il prima possibile”

Prove di pace per Gaza e Ucraina: cosa si sono detti Putin e Macron

Gaza, terzo round di negoziati tra Israele e Hamas | Macron: riconoscimento Stato palestinese l'unica via per la pace

Ursula #vonderLeyen diventa #ProPal con le sanzioni a #Israele. E salva gli amici #Sanchez e #Macron #ue #gaza #18settembre #iltempoquotidiano - X Vai su X

Macron al bivio del voto. Lega, scontro su Vannacci. Mediobanca, Nagel pronto a lasciare. Gaza e Ucraina, Trump ci riprova. Quattro morti sul lavoro. La Camera vota sulla spesa per armamenti. Ultimo saluto a Giorgio Armani - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Macron: Israele sta distruggendo la sua credibilità; Oggi morti 6 Israeliani e almeno 83 palestinesi. Veto Usa a risoluzione Onu sul cessate il fuoco - Palestina a Onu, 2 milioni a Gaza pagano prezzo nostro fallimento; Macron scrive a Netanyahu: «Occupare Gaza City aumenterà l’isolamento di Israele». L’Idf intensifica l’attacco.

Gaza, Macron: "Israele sta distruggendo la sua credibilità" - (LaPresse) Il presidente francese Emmanuel Macron ha denunciato l'offensiva terrestre israeliana nella città di Gaza definendola ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Hamas, attentato al valico. E Israele va a caccia del “fantasma di Gaza city” - E questa volta lo ha fatto al valico di Allenby, tra Cisgiordania e Giordania. Da ilmessaggero.it