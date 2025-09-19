Gaza Lisa Gattini | Stop al genocidio è un tema che tocca il cuore di ogni lavoratrice e ogni lavoratore

Parmatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno sciopero di quattro ore e un presidio in piazzale della Pace a Parma, dalle 16 alle 18, per opporsi al genocidio in Palestina e all'occupazione della Striscia di Gaza da parte di Israele. Lo ha indetto, per il pomeriggio di venerdì 19 settembre, la Cgil di Parma."La giornata di oggi sta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - lisa

Gaza, Lisa Gattini: Stop al genocidio, è un tema che tocca il cuore di ogni lavoratrice e ogni lavoratore; Centinaia in piazzale della Pace per Gaza, la rabbia della Cgil: E' un genocidio a cielo aperto, fermatevi!.

Guerra a Gaza: in migliaia protestano nella capitali europee, "Stop al genocidio" il grido di Roma - Migliaia di persone sono scese in piazza nelle capitali europee per protestare contro la guerra nella Striscia. Scrive it.euronews.com

Guerra Gaza, vertice di Riad contro Israele: "A Gaza non è autodifesa, stop all'assedio" - Con la situazione sul campo in costante evoluzione, abbiamo deciso di raccogliere qui alcune informazioni che permettano di farsi un'idea del contesto più ampio attraverso mappe, schede e ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Lisa Gattini Stop