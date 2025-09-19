Gaza Lisa Gattini | Stop al genocidio è un tema che tocca il cuore di ogni lavoratrice e ogni lavoratore

Uno sciopero di quattro ore e un presidio in piazzale della Pace a Parma, dalle 16 alle 18, per opporsi al genocidio in Palestina e all'occupazione della Striscia di Gaza da parte di Israele. Lo ha indetto, per il pomeriggio di venerdì 19 settembre, la Cgil di Parma."La giornata di oggi sta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Segnaliamo per domani 17 settembre alle ore 20,30 presso la sede del circolo Laete Pagliani di Sassuolo la presentazione del libro sotto il cielo di Gaza Scritto da Don Nandono Capovilma e da Elisabetta Tusset. Presiede la compagna Souad Elkaddani @fa Vai su Facebook

#FLASH# MEDIORIENTE: TAJANI, CONDANNIAMO PAROLE SMOTRICH SU GAZA Data: 181535 SET 25 - X Vai su X

