Gaza l' esercito di Israele pubblica il filmato dell' offensiva di terra nella Striscia

(LaPresse) L’esercito israeliano ha diffuso alcune immagini delle operazioni delle truppe a Gaza, mentre ha dato il via all’offensiva di terra nella città, costringendo migliaia di residenti a fuggire. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato che “le truppe stanno eliminando terroristi in rapidi scontri mirati utilizzando fuoco di carri armati, droni armati e raid aerei, smantellando infrastrutture terroristiche e individuando armi nella zona”. Molti civili stanno cercando di spostarsi verso la Striscia di Gaza meridionale, dopo l’ordine di evacuazione totale diramato dall’esercito israeliano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

