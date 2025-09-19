Gaza Israele | Forza senza precedenti palestinesi vadano via

Israele non ferma la sua invasione a Gaza City. Proseguono gli attacchi via terra e aria dell’esercito di Benjamin Netanyahu: almeno quattro persone sono state uccise dall’alba di oggi, venerdì 19 settembre, tra cui due bambini. Circa 480mila palestinesi avrebbero abbandonato l’area, secondo le stime dei militari israeliani. Si tratterebbe di meno della metà della popolazione che conta circa un milione di persone. Idf ai palestinesi di Gaza City: “Andate via”. L’Idf, intanto, ha dichiarato che “continuerà a operare con una forza senza precedenti contro Hamas e le altre organizzazioni terroristiche”, “per la vostra sicurezza, cogliete l’occasione e unitevi alle centinaia di migliaia di residenti che si sono spostati a sud nella zona umanitaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

