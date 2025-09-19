Gaza Israele alza il tiro | Evacuate stiamo per usare forza senza precedenti
L'esercito israeliano prosegue imperterrito le sue operazioni, finalizzate ad estirpare i miliziani di Hamas dalla Striscia di Gaza. Avvisi di evacuazione e poi bombardamenti, è questa la realtà a cui ormai si sono abituati i palestinesi. Secondo le ultime stime dell'Idf circa 480mila residenti hanno deciso di allontanarsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Gaza, se ora Israele distrugge anche una Chiesa cattolica
Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"
Trump: «Gaza, da Israele ok a tregua di 60 giorni. Hamas accetti, altrimenti la situazione peggiorerà»
Il rovello di Meloni tra Gaza, Israele e consenso. Il governo pesa le prossime mosse su Gaza, per dare un segnale di sostegno senza cedere all'opposizione. Tajani: "Sì alla sanzioni per i ministri violenti".
Non c'è pace per Gaza. Ancora bombe israeliane vicino agli ospedali nella Striscia mentre avanzano i carri armati a Gaza City. Si moltiplicano le posizioni di condanna internazionale nei confronti di Israele che potrebbe essere colpito dalle sanzioni dell'Unio
Israele alza il tiro e colpisce la leadership di Hamas in Qatar; L'Ucraina alza il tiro, la morsa su Gaza, la rabbia per Kirk; Netanyahu alza il tiro: “Hamas non si arrende, occupiamo la Striscia”.
Israele colpisce la leadership di Hamas a Doha. Netanyahu: "È finita l'immunità dei terroristi all'estero" - Pioggia di condanne: "Violata la sovranità del Qatar".
Dopo il vertice di Doha, Netanyahu tenta il tutto per tutto a Gaza City - La guerra a Gaza ha vissuto nelle ultime ventiquattr'ore una duplice escalation: sul terreno, con l'avvio dell'offensiva israeliana su Gaza City ...