Gaza immagini strazianti | il video del piccolo in lacrime che porta sulle spalle la sorellina diventa simbolo dell’esodo
Un video diventato virale in queste ore sui social mostra l’esodo straziante da Gaza: un bambino in lacrime porta sulle spalle la sorellina, immagine simbolo di un popolo in fuga. La strada costiera Al-Rasheed Street è l’unica via di comunicazione tra Gaza City e la zona centrale e meridionale della Striscia. Da 10 giorni è piena di persone che corrono per salvarsi la vita, in fuga dai pesanti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: gaza - immagini
In fuga da Gaza City, le immagini dell'esodo: "Lasciateci vivere"
Le immagini dell’esercito israeliano che spara sui civili a Gaza
Gaza, colonne di fumo dalla Striscia: le immagini degli attacchi
Gaza nel 2023 e nel 2025: le immagini della devastazione causata dai crimini israeliani, segno del genocidio in corso. Vai su Facebook
L’occupazione di #Gaza è l’atto finale di un massacro senza precedenti. Nei primi minuti dopo l’inizio delle operazioni, le #IDF hanno bombardato un gruppo di sfollati nei pressi dell’ospedale Al-Shifa, a ovest di Gaza City. In queste immagini tutto l’orrore degli - X Vai su X
Gaza, bambino scalzo in fuga che porta in spalle la sorellina: il video drammatico; L'orrore della guerra nei corpi degli ostaggi a Gaza; A Bergamo per le cure: è arrivata la bambina di Gaza - Foto e video.
Gaza, immagini strazianti: il video del piccolo in lacrime che porta sulle spalle la sorellina diventa simbolo dell’esodo - Un video diventato virale in queste ore sui social mostra l’esodo straziante da Gaza: un bambino in lacrime porta sulle spalle la sorellina, immagine simbolo ... Lo riporta gazzettadelsud.it
Gaza, bambino scalzo in fuga che porta in spalle la sorellina: il video drammatico - Due fratellini, il più grande porta in spalle la sorellina, a piedi nudi, stremato lungo la via di fuga degli sfollati da Gaza. Scrive tg.la7.it