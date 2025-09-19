Gaza immagini strazianti | il video del piccolo in lacrime che porta sulle spalle la sorellina diventa simbolo dell’esodo

Un video diventato virale in queste ore sui social mostra l’esodo straziante da Gaza: un bambino in lacrime porta sulle spalle la sorellina, immagine simbolo di un popolo in fuga. La strada costiera Al-Rasheed Street è l’unica via di comunicazione tra Gaza City e la zona centrale e meridionale della Striscia. Da 10 giorni è piena di persone che corrono per salvarsi la vita, in fuga dai pesanti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

