Gaza il 22 settembre sciopero generale e manifestazione alla stazione Termini di Roma

Mentre prosegue l’avanzata dell’esercito israeliano su Gaza si moltiplicano le iniziative a sostegno del popolo palestinese. L’ appuntamento a Roma questa volta è per il 22 settembre alle 11 a piazza dei Cinquecento a Roma, davanti la stazione Termini. L’appello è stato lanciato dalle realtà sindacali che hanno indetto lo sciopero generale (USB) insieme a tutte le organizzazioni palestinesi e quelle studentesche su Roma. “Sarà una grande giornata di mobilitazione e sciopero generale – avverte Guido Lutrario del sindacato USB – potranno aderire tutti i lavoratori anche quelli legati ad altre sigle sindacali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, il 22 settembre sciopero generale e manifestazione alla stazione Termini di Roma

Gaza, saltano i negoziati. La furia dell’inviato Usa Witkoff: «Colpa di Hamas». Macron: «A settembre la Francia riconoscerà la Palestina»

Londra riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre | Merz: "Due aerei tedeschi lanceranno aiuti su Gaza"

Dopo Macron, Starmer: «A settembre Londra riconoscerà lo Stato di Palestina se Israele non accetta il cessate il fuoco a Gaza»

