Gaza Idf avanza su due fronti verso il centro | civili ‘schiacciati’ verso la costa

Roma, 19 settembre 2025 – Prosegue senza sosta l 'offensiva terrestre israeliana su Gaza City. Secondo le testimonianze locali, le forze armate dello Stato ebraico starebbero avanzando verso il centro della città da due direzioni, “schiacciando” i residenti e costringendoli verso la costa nel tentativo di cacciarli dal più grande centro urbano dell'enclave. Il portavoce dell'esercito israeliano Nadav Shoshani ha dichiarato ieri alla stampa internazionale che fanteria, carri armati e artiglieria stavano avanzando verso il centro città, supportati dall'aeronautica militare, con l'obiettivo di fare pressione su Hamas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

