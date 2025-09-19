Gaza Idf avanza su due fronti verso il centro | civili ‘schiacciati’ verso la costa
Roma, 19 settembre 2025 – Prosegue senza sosta l 'offensiva terrestre israeliana su Gaza City. Secondo le testimonianze locali, le forze armate dello Stato ebraico starebbero avanzando verso il centro della città da due direzioni, “schiacciando” i residenti e costringendoli verso la costa nel tentativo di cacciarli dal più grande centro urbano dell'enclave. Il portavoce dell'esercito israeliano Nadav Shoshani ha dichiarato ieri alla stampa internazionale che fanteria, carri armati e artiglieria stavano avanzando verso il centro città, supportati dall'aeronautica militare, con l'obiettivo di fare pressione su Hamas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gaza - avanza
Freedom Flotilla ci riprova, l'Idf pronta a bloccarla: la barca avanza verso Gaza
Gaza City occupata, l’esercito israeliano avanza
Israele avanza a Gaza City, Netanyahu: ora il rilascio degli ostaggi. Lite Meloni-Schlein
#MedioOriente Il Qatar intraprenderà azioni legali alla Corte Penale Internazionale contro Israele per l'attacco su Doha. La frase sconcertante di Smotrich. A #Gaza City avanzata inarrestabile dell'IDF. @ceciliarinald #Gr1 - X Vai su X
… mentre l’orrore avanza sulla, e nella, Città di Gaza, … mentre la mattanza, lo sterminio, il genocidio, la pulizia etnica sono più che mai reali: (nella sola giornata di ieri oltre 100 le vittime accertate nella città) Ripudio l’Uomo stesso e la sua vile ferocia. Ripudi - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Idf avanza su due fronti verso il centro: civili ‘schiacciati’ verso la costa; IDF: CONTINUA AVANZATA A GAZA CITY; Hamas: Un milione di persone non vuole andarsene.
Gaza: raid continui anche sugli ospedali. Italia su posizioni Onu dei due Stati - GAZA – Bombe di Israele vicino agli ospedali a Gaza mentre continua la fuga dei palestinesi. Si legge su primapress.it
Israele avanza a Gaza, ancora vittime - Oltre l'ondata di missili, l'Idf avanza anche via terra ... rainews.it scrive