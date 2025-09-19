Gaza Iacchetti attacca Netanyahu e Meloni | Lui è un assassino e lei sta zitta

Thesocialpost.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un video pubblicato sui social che ha immediatamente acceso un vivace dibattito, Enzo Iacchetti ha lanciato parole durissime contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Con toni accesi e senza filtri, il noto comico ha accusato il leader israeliano di essere responsabile di un vero e proprio genocidio a Gaza, denunciando la morte di decine di migliaia di civili, tra cui numerosi bambini. Leggi anche: Parenzo infuriato con Iacchetti dopo lo sfogo contro Israele: “Puro delirio, pippa di meno” Nel filmato, Iacchetti si mostra visibilmente scosso e dichiara: «Questo qua è un assassino, è chiaro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

gaza iacchetti attacca netanyahu e meloni lui 232 un assassino e lei sta zitta

© Thesocialpost.it - Gaza, Iacchetti attacca Netanyahu e Meloni: “Lui è un assassino e lei sta zitta”

In questa notizia si parla di: gaza - iacchetti

Enzo Iacchetti denuncia il genocidio a Gaza: “Str**, ti prendo a pugni”, e minaccia di lasciare È sempre Cartabianca

Chi è Eyal Mizrahi, l’israeliano che ha fatto infuriare Iacchetti per il genocidio a Gaza

Enzo Iacchetti ha rotto il muro di silenzio e ipocrisia della Tv su Gaza

Medio Oriente: Idf, potente attacco a Gaza city, le truppe sono entrate; Medio Oriente, le notizie di domenica 14 settembre; Israele preme su Gaza City, 'Rubio da Netanyahu per discutere annessioni in Cisgiordania'.

gaza iacchetti attacca netanyahuGaza, Iacchetti attacca Netanyahu e Meloni: “Lui è un assassino e lei sta zitta” - In un video pubblicato sui social che ha immediatamente acceso un vivace dibattito, Enzo Iacchetti ha lanciato parole durissime contro il primo ministro ... Scrive thesocialpost.it

Cruciani stende Iacchetti: “Devo dirti due cosette” - Il conduttore de La Zanzara, Giuseppe Cruciani, ha commentato il recente sfogo di Enzo Iacchetti su Gaza e Israele in tv. Come scrive newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Iacchetti Attacca Netanyahu