Gaza Iacchetti attacca Netanyahu e Meloni | Lui è un assassino e lei sta zitta
In un video pubblicato sui social che ha immediatamente acceso un vivace dibattito, Enzo Iacchetti ha lanciato parole durissime contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Con toni accesi e senza filtri, il noto comico ha accusato il leader israeliano di essere responsabile di un vero e proprio genocidio a Gaza, denunciando la morte di decine di migliaia di civili, tra cui numerosi bambini. Leggi anche: Parenzo infuriato con Iacchetti dopo lo sfogo contro Israele: “Puro delirio, pippa di meno” Nel filmato, Iacchetti si mostra visibilmente scosso e dichiara: «Questo qua è un assassino, è chiaro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
