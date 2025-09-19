In un video pubblicato sui social che ha immediatamente acceso un vivace dibattito, Enzo Iacchetti ha lanciato parole durissime contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Con toni accesi e senza filtri, il noto comico ha accusato il leader israeliano di essere responsabile di un vero e proprio genocidio a Gaza, denunciando la morte di decine di migliaia di civili, tra cui numerosi bambini. Leggi anche: Parenzo infuriato con Iacchetti dopo lo sfogo contro Israele: “Puro delirio, pippa di meno” Nel filmato, Iacchetti si mostra visibilmente scosso e dichiara: «Questo qua è un assassino, è chiaro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gaza, Iacchetti attacca Netanyahu e Meloni: “Lui è un assassino e lei sta zitta”