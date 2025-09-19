Gaza i parenti degli ostaggi con le tende vicino a casa di Netanyahu
Gerusalemme, 19 set. (askanews) - I parenti degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas a Gaza hanno posizionato delle tende nei pressi della residenza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. "È fondamentale che facciamo ora pressione sul governo, specialmente sul primo ministro, per assicurare il ritorno in sicurezza dei nostri ragazzi e mettere fine a questa lunga agonia", ha detto il padre di uno di loro. Al sit-in delle famiglie sono stati esposti cartelli con i nomi e le foto dei rapiti, tra gli appelli per riportarli subito a casa. Poco rassicuranti le ultime comunicazioni di Hamas: l'organizzazione estremista ha affermato che "gli ostaggi rimasti nella Striscia di Gaza sono attualmente sparsi nei quartieri di Gaza City" e "l'espansione dell'operazione militare israeliana nella città significa che nessuno di loro verrà restituito a Israele dalla prigionia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gaza - parenti
Gaza, il dolore dei parenti delle vittime degli ultimi attacchi israeliani
I parenti degli ostaggi israeliani in barca verso Gaza
Gaza, le notizie in diretta del 17 agosto: sciopero in Israele indetto dai parenti degli ostaggi
La rabbia dei parenti degli ostaggi a Gaza contro Netanyahu, il cordoglio per la morte di Robert Redford e un inusuale tornado nello Utah - X Vai su X
La rabbia dei parenti degli ostaggi a Gaza contro Netanyahu, il cordoglio per la morte di Robert Redford e un inusuale tornado nello Utah Vai su Facebook
Gaza, i parenti degli ostaggi con le tende vicino a casa di Netanyahu; L'esercito di Israele è entrato a Gaza City. Onu: in atto un genocidio; L’assedio dei parenti degli ostaggi a Netanyahu: “Così uccidi i nostri figli”.
Gaza, i parenti degli ostaggi con le tende vicino a casa di Netanyahu - I parenti degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas a Gaza hanno posizionato delle tende nei pressi della residenza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a ... Riporta libero.it
Israele, le famiglie degli ostaggi accampate davanti casa di Netanyahu. Hamas avverte: "Il blitz a Gaza li mette a rischio" - Trump: "Se li usano come scudi umani può succedere di tutto" ... Scrive today.it