Mentre Israele prosegue le operazioni militari a Gaza City, dove le vittime continuano ad aumentare, dalla Striscia l’ala militare di Hamas ha lanciato un avvertimento relativo alla sorte degli ostaggi. L’organizzazione palestinese ha affermato che i prigionieri ancora nelle sue mani sono “sparsi per i quartieri Gaza City” pertanto l’espansione dell’operazione militare israeliana nella città implica che “il nemico non catturerà un solo ostaggio vivo o morto”. Lo spettro agitato da Hamas è quella della guerra di logoramento che porterà a un “costo aggiuntivo” di vittime per lo Stato ebraico. A tal proposito nelle ultime ore quattro soldati dell’Idf sono stati uccisi da un ordigno esplosivo a Rafah nel sud della Striscia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Hamas a Israele: “Nessuno degli ostaggi tornerà a casa”