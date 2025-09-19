Gaza Hamas a Israele | Nessuno degli ostaggi tornerà a casa
Mentre Israele prosegue le operazioni militari a Gaza City, dove le vittime continuano ad aumentare, dalla Striscia l'ala militare di Hamas ha lanciato un avvertimento relativo alla sorte degli ostaggi. L'organizzazione palestinese ha affermato che i prigionieri ancora nelle sue mani sono "sparsi per i quartieri Gaza City" pertanto l'espansione dell'operazione militare israeliana nella città implica che "il nemico non catturerà un solo ostaggio vivo o morto". Lo spettro agitato da Hamas è quella della guerra di logoramento che porterà a un "costo aggiuntivo" di vittime per lo Stato ebraico. A tal proposito nelle ultime ore quattro soldati dell'Idf sono stati uccisi da un ordigno esplosivo a Rafah nel sud della Striscia.
Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"
Trump: «Gaza, da Israele ok a tregua di 60 giorni. Hamas accetti, altrimenti la situazione peggiorerà»
Media: "Israele ha lanciato una bomba illegale su Gaza" | Netanyahu: "Per Hamas è finita, libereremo gli ostaggi"
Israele-Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Veto degli Usa alla risoluzione Onu per la tregua immediata a Gaza. Hamas: «Non restituiremo gli ostaggi vivi a Israele»; «Non ti daremo tregua». Sul premier la rabbia dei familiari degli ostaggi; Esercito israeliano: Potente attacco, truppe entrate a Gaza City - Migliaia di israeliani hanno protestato stasera davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme.
Gaza, sfida di Hamas. "Ostaggi tutti uccisi se continuano i raid" - Madrid: crimini di guerra di Israele Terzo giorno dell'operazione di terra per le forze israeliane a Gaza City.