Gaza gli Stati Uniti pongono il veto al cessate il fuoco nella Striscia L’Anp | Decisione vergognosa

Per la sesta volta dall’inizio della guerra a Gaza, gli Stati Uniti hanno posto il veto a una bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu che chiedeva un cessate il fuoco immediato e permanente tra Israele e Hamas. Un gesto che ha suscitato indignazione internazionale e la ferma condanna dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). La bozza, sostenuta da tutti gli altri 14 membri del Consiglio, definiva “catastrofica” la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e chiedeva a Israele di revocare le restrizioni sugli aiuti umanitari. Il testo includeva anche l’appello per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
