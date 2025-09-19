Gaza gli Stati Uniti pongono il veto al cessate il fuoco nella Striscia L’Anp | Decisione vergognosa

Lanotiziagiornale.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la sesta volta dall’inizio della guerra a Gaza, gli Stati Uniti hanno posto il veto a una bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu che chiedeva un cessate il fuoco immediato e permanente tra Israele e Hamas. Un gesto che ha suscitato indignazione internazionale e la ferma condanna dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). La bozza, sostenuta da tutti gli altri 14 membri del Consiglio, definiva “catastrofica” la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e chiedeva a Israele di revocare le restrizioni sugli aiuti umanitari. Il testo includeva anche l’appello per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

gaza gli stati uniti pongono il veto al cessate il fuoco nella striscia l8217anp decisione vergognosa

© Lanotiziagiornale.it - Gaza, gli Stati Uniti pongono il veto al cessate il fuoco nella Striscia. L’Anp: “Decisione vergognosa”

In questa notizia si parla di: gaza - stati

Gaza, Trump: “Gli Stati Uniti in attesa della risposta di Hamas sul cessate il fuoco”

Gaza, si fanno avanti 5 sceicchi di Hebron: “No a due popoli due Stati, vogliamo accordi di Abramo”

Sanzioni Usa contro relatrice Onu Francesca Albanese dopo report su Gaza, Rubio attacca: "Antisemita, disprezza Stati Uniti e Israele"

Gli Stati Uniti pongono il veto su una risoluzione dell'Onu per il cessate il fuoco a Gaza. L'Anp: Sconcerto; Gli Stati Uniti pongono il sesto veto all'ONU sulla guerra a Gaza; Gaza, nuovi attacchi israeliani: 4 morti tra cui due bambini. Gli Usa pongono il veto all'Onu per il cessate il fuoco.

gaza stati uniti pongonoConsiglio sicurezza Onu, Usa mettono il veto su risoluzione per la tregua a Gaza. Media: “4 morti nella Striscia dall’alba” - Gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu che chiedeva un cessate il fuoco immediato e permanente nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi. Segnala ilfattoquotidiano.it

gaza stati uniti pongonoInferno a Gaza, Hamas minaccia: "Gli ostaggi moriranno". Veto Usa sulla risoluzione Onu - Dagli Stati Uniti è arrivato lo "stop" al documento, approvato dagli altri 14 membri, che prevedeva il cessate il fuoco immediato. today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Stati Uniti Pongono